La vicenda

FALERNA Continuano a registrarsi pesanti disaggi nel Catanzarese dopo la chiusura del tratto autostradale tra Falerna e San Mango D’Aquino disposto ieri a seguito di una frana.

Fin dalle prime ore del mattino lunghe code si sono registrate in tutta l’area con chilometri di fila nel tratto alternativo che collega Nocera Marina a Nocera paese. Ma anche tra Montalto Uffugo e Cosenza nord lungo l’autostrada si registrano chilometri di code. Così come il traffico è in tilt sulla statale in direzione Paola.

La decisione di chiudere il tratto autostradale è scaturita in via precauzionale dopo che la frana innescata da una perdita alle condutture dell’acquedotto comunale di Nocera minacciava l’arteria e che ha danneggiato il muro di sostegno in un punto della Salerno-Reggio.