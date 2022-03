Barberio: «Comuni si attivino per i fondi del Pnrr destinati agli asili nido

la proposta

COSENZA La consigliera di parità provinciale, l’avvocata Rossella Barberio, invita i Comuni della Provincia di Cosenza a candidarsi per ottenere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati agli asili nido, decisamente pochi nel nostro territorio. «L’opportunità offerta dal PNRR per la realizzazione degli asili nido è un’occasione da non perdere. I servizi per la prima infanzia sono strumenti fondamentali per affrontare il problema della denatalità e favorire l’occupazione femminile, riducendo il divario di genere». «Gli asili nido, in particolare, rappresentano – sostiene la Consigliera – una risposta efficace al problema della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, snodo cruciale delle politiche del lavoro. Il sostegno all’assistenza all’infanzia attraverso i servizi di cura, oltre agli obiettivi di istruzione e integrazione sociale dei bambini, ha una finalità di contrasto alla divisione del lavoro in base al genere, che troppe volte confina le donne fra le mura domestiche e nel lavoro di cura. Sappiamo che la disparità di genere nel mondo occupazionale aumenta soprattutto alla nascita di un figlio. E sono proprio le donne a rinunciare alla propria carriera. Questo perché in Italia il lavoro di cura è ancora ad appannaggio quasi esclusivo delle donne». «Diversi studi – spiega la consigliera di parità della Provincia di Cosenza – hanno dimostrato che le politiche a favore dei servizi per la prima infanzia, non solo sostengono l’armonizzazione fra tempi di vita e di lavoro facendo aumentare il tasso di occupazione femminile, ma rappresentano anche un investimento duraturo a lungo termine che influenza positivamente tutta la società. Ci sono ancora pochi giorni per partecipare ai bandi. I Comuni calabresi si rendano fautori e artefici dei cambiamenti culturali e sociali e sappiano cogliere le occasioni di sviluppo per il nostro territorio».