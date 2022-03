Covid, stazionari i contagi: 2.829. Altri sei decessi e tasso ancora alto: 20,9% – GRAFICO

Il bollettino

CATANZARO Nelle ultime 24 ore in Calabria si sono registrati 2.839 nuovi casi, mentre i decessi sono stati 6. Sul fronte ospedaliero si registrano 7 pazienti dimessi nei reparti ordinari, mentre ci sono due nuovi ingressi nelle terapie intensive. Complessivamente sono state 2.038 le persone che risultano guarite o dimesse in un giorno. Così attualmente sono 71.499 i casi attivi di infezione di cui 71.113 si trovano in isolamento domiciliare, 369 ricoverati in reparto e 17 in terapia intensiva. Il tasso di positività sale invece al 20,93%.

I nuovi casi

I casi confermati oggi sono così suddivisi: 304 a Catanzaro, 890 a Cosenza, 322 a Crotone, 1.118 a Reggio Calabria, 175 a Vibo Valentia e 20 provenienti da altra regione o Stato estero.

Ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 2.596.891, di cui 13.516 nelle ultime 24 ore. Mentre le persone risultate positive al Coronavirus dall’inizio della pandemia sono 282.913: +2.829 rispetto a ieri. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria.

L’andamento dell’epidemia

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 6236 (72 in reparto, 11 in terapia intensiva, 6153 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30559 (30313 guariti, 246 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 29386 (127 in reparto, 1 in terapia intensiva, 29258 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 38577 (37610 guariti, 967 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 4889 (28 in reparto, 0 in terapia intensiva, 4861 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 24354 (24158 guariti, 196 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 14610 (124 in reparto, 5 in terapia intensiva, 14481 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 99785 (99100 guariti, 685 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 15894 (17 in reparto, 0 in terapia intensiva, 15877 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16508 (16350 guariti, 158 deceduti).

L’Asp di Reggio Calabria comunica 3 soggetti positivi fuori regione.

L’Asp di Cosenza comunica:” Nel setting fuori regione si registrano 15 nuovi casi a domicilio”.

L’Asp di Vibo Valentia comunica 2 soggetti positivi nel setting fuori regione.