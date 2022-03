Belvedere Marittimo al voto, Cascini candidato a sindaco: con lui Forza Italia, Italia Viva e Idm

verso le elezioni

BELVEDERE MARITTIMO Ci voleva l’investitura ufficiale da parte dei partiti politici e dei movimenti civici ma l’ipotesi di una scesa in campo era già nell’aria. E così è stato: Vincenzo Cascini si candida a sindaco di Belvedere Marittimo. La decisione è maturata dopo le richieste di quella parte della popolazione a lui vicina e che l’ha sostenuto nella prima parte dell’amministrazione finita poi con la sfiducia e il successivo commissariamento. «Ho ricevuto tantissime manifestazioni di affetto da parte dei cittadini – ha detto il candidato a sindaco – come anche da parte del movimenti politici che intendono sostenermi in questa nuova avventura politica. È un mio preciso dovere accettare e iniziare il percorso per la candidatura a sindaco nonostante le mille difficoltà che dovremo affrontare per la mole di lavoro che impegna la mia persona, ma soprattutto per Belvedere Marittimo, in totale abbandono dopo la sfiducia e l’arrivo del commissario governativo. Ritengo la mia candidatura un dovere nei confronti della città, nei confronti dei belvederesi e nei confronti di chi crede nel progetto politico di rinnovamento e sviluppo che intendo portare avanti». A sostenere la candidatura di Cascini sono al momento esponenti provinciali e locali di Forza Italia, Italia Viva, Italia del Meridione e “Belvedere Cambiaverso”.

E infatti c’è già la prima adesione ufficiale: «ItaliaViva sarà parte integrante della lista Cascini. L’accordo è stato siglato, alla presenza del senatore Ernesto Magorno, all’esito di un confronto programmatico che ha delineato strategie e obiettivi. Convincente è il progetto politico e l’ambizione di governare Belvedere Marittimo con qualità e metodo. La lista Cascini vuole essere la giusta sintesi tra politica e società civile in un’idea di città nuova e partecipativa»: così in una nota il senatore Ernesto Magorno coordinatore regionale Italia Viva, Raffaela Sansoni responsabile Turismo e Salute Italia Viva Calabria e Egidio Rogati, coordinatore cittadino Italia Viva.