Unicef Calabria, uno spettacolo per raccogliere fondi da destinare ai bambini ucraini

CATANZARO In Ucraina sono più di un milione i bambini rifugiati, centinaia morti nei bombardamenti, 7,5 milioni quelli comunque a rischio della vita e della salute, in un paese dove in gran parte mancano acqua, viveri, elettricità, presidi sanitari. Una situazione gravissima che richiede aiuti umanitari per sostenere mamme e bambini, in fuga dalla morte e devastazione della guerra: sia all’interno dell’Ucraina che ai confini con interventi igienico sanitari (kit sanitari primo soccorso protezione Covid, disinfezione acqua,) viveri, coperte termiche ed anche azioni di supporto psico-sociale per l’infanzia.

L’Unicef Calabria, guidata dal presidente Giuseppe Raiola che si è mobilitata sin dalle prime ore del conflitto contribuendo al lavoro svolto nei punti di raccolta con i propri volontari – come quello nella sede di Confartigianato Calabria in via Lucrezia della Valle – non si ferma e rilancia la propria azione umanitaria a favore dei bambini con iniziative finalizzate alla raccolta di fondi, che non sono mai abbastanza. E lo fa anche attraverso l’intrattenimento e lo spettacolo, come quello che andrà in scena giovedì 14 aprile al Teatro Politeama di Catanzaro con Enzo ed Ivan Colacino. I particolari dell’iniziativa saranno presentati nel corso di una conferenza stampa – mercoledì 30 marzo alle 16 nella Sala Concerti di Palazzo de Nobili a Catanzaro – alla presenza – oltre che del presidente di Unicef Calabria, Giuseppe Raiola – dell’ambasciatore nazionale Unicef Michele Affidato, del presidente del Comitato regionale Costantino Mustari e degli artisti Enzo ed Ivan Colacino.