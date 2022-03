Minasi opta per la giunta regionale, De Angelis prende il posto dell’assessore

la staffetta leghista

ROMA Il vicepresidente del Senato, Ignazio La Russa, ha appena comunicato all’Aula che la senatrice Clotilde Minasi (Lega) ha deciso di lasciare il seggio a Palazzo Madama, optando per il posto in Regione Calabria, dove è assessore alle Politiche sociali. «Trattandosi di un caso di incompatibilità il Senato prende atto», spiega La Russa . Ora la decisione sulla successione passa «alla Giunta per le Immunità e le Elezioni che è autorizzata a convocarsi immediatamente per gli accertamenti del candidato da proclamare in sostituzione». Il posto di Minasi va a Fausto De Angelis, imprenditore vibonese che si candidò alle Politiche 2018 nelle fila della Lega (lista Salvini Premier) risultando il primo dei non eletti.