«Avrei preferito una sfida tra più candidati alla segreteria del Pd»

l’appuntamento

LAMEZIA TERME Nuovo appuntamento con “20.20”, l’approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 16 de L’altro Corriere Tv. Ospite di Ugo Floro, Raffaele Mammoliti, consigliere regionale del Partito Democratico.

«Ho sostenuto con grande convinzione Nicola Irto, ma non nego che avrei desiderato una competizione congressuale più aperta e comunque una sfida tra più candidati alla segreteria regionale».

Il pensiero dell’ex sindacalista, eletto lo scorso ottobre a Palazzo Campanella, è netto sull’esigenza «di costruire e radicare un partito plurale sul territorio calabrese, anche perché il Pd ha attraversato fasi difficili come quella renziana, che ne avevano scolorito idee e programmi».

E tuttavia Mammoliti ammette che di strada da fare ve ne sia ancora molta: «Indubbiamente siamo ancora agli inizi della nuova fase a guida Irto, questo ci deve indurre a lavorare molto se vogliamo realmente svoltare in un senso politico che metta al centro le povertà, i lavoratori e il disagio sociale. E’ questo il mestiere del Partito Democratico: occuparsi dei deboli».

Ma se è vero, per Mammoliti, che l’era Irto ancora non si è concretamente avviata, «lo è altrettanto il dato che anche il presidente della Regione sia ancora in una sorta di luna di miele. Riconosco ad Occhiuto grande mestiere e intraprendenza, ma temo che stia venendo fuori più una immagine di “imperatore buono” che di governatore, nel senso che si vede solo il suo di protagonismo sui vari ambiti bisognosi di interventi seri».

Ad ogni modo, Mammoliti ritiene «che questo periodo così delicato non possa tollerare contrapposizioni radicali tra forze politiche, ma un approccio collaborativo, a partire dal consiglio regionale dove siamo tutti chiamati a contribuire al rilancio della nostra terra mediante l’impiego efficace delle risorse del Pnrr».