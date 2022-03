Gruppo interparlamentare sulla IA fa tappa a Cosenza. Orrico: «Evento vetrina per la Calabria»

l’evento

«Il gruppo Interparlamentare sull’Intelligenza Artificiale di cui faccio parte, rappresentato dal coordinatore, il collega Alessandro Fusacchia, farà tappa domani pomeriggio a Cosenza, alle ore 16:00 a Palazzo dei Bruzi, nell’ambito di un tour italiano promosso in collaborazione con la prestigiosa rivista Fortune Italia». Lo afferma in una nota la deputata del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico, già sottosegretario ai Beni culturali.

«Un’interessante possibilità di confronto – dice Orrico – su un tema che riguarda non più un futuro indefinito ma la quotidianità dei cittadini. Quali le opportunità, quali i rischi di questa nuova tecnologia? E soprattutto, c’è da chiedersi che ruolo strategico vuole assumere il nostro Paese considerato che ora in Europa è in discussione proprio il regolamento sull’Intelligenza Artificiale. Normativa rispetto alla quale curerò il parere della Camera dei deputati insieme alla collega Bruno Bossio. In questo scenario è utile, per il mondo delle imprese, capire che funzione avranno e quali benefici possono trarre ed offrire». «Sono lieta – prosegue Orrico – che Cosenza ospiti un evento di questa portata e natura anche perché risponde alla vocazione verso l’innovazione espressa dagli eccellenti risultati dell’Università della Calabria sul tema dell’Intelligenza artificiale che veicola le competenze di una terra, la nostra, con potenzialità altre rispetto alla narrativa dominante». «Un appuntamento, quello di domani, – conclude Anna Laura Orrico – avvalorato da una platea di speaker di qualità che fra gli altri vede la partecipazione ai lavori del direttore di Fortune Italia Emanuele Bevilacqua, partner dell’incontro, e di esponenti di rilievo del mondo accademico e industriale nazionale ed internazionale».