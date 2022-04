Presunte molestie ai “Licei” di Belvedere, al via l’incidente probatorio

il caso

COSENZA Si è svolta, ieri, presso la sala ascolto del Tribunale di Paola, in audizione protetta, l’incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianze delle ragazze minorenni del Liceo di Belvedere, vittime di presunte molestie e di un tentativo di violenza sessuale, (per una di loro) da parte di un professore dell’Istituto scolastico. Le ragazze, in una lunghissima udienza, sono state ascoltate dal perito psicologo, alla presenza, in separata aula, del gip Mesiti, del pm Rossana Esposito e del difensore del professore (assente) l’avvocato Giorgio Cozzolino. Presenti anche gli avvocati: Francesco Liserre, Luigi Crusco e Orsola Silvestri, difensori delle quattro ragazze (parti offese). (f.b.)