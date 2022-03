Avrebbe molestato diverse studentesse. Insegnante sospeso a Belvedere

Il caso

BELVEDERE MARITTIMO Un insegnante sessantenne avrebbe molestato alcune studentesse nel Liceo scientifico di Belvedere Marittimo. Il docente è così finito nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Paola per reati gravi tra cui la tentata violenza sessuale aggravata. Ed è stato allontanato dall’istituto ed è stata decisa l’interdizione da tutte le attività scolastiche per un anno. Un provvedimento adottato dal Gip del Tribunale di Paola che non ha invece accolto la richiesta del pubblico ministero della Procura paolana che indaga sulla vicenda e che aveva chiesto per l’indagato gli arresti domiciliari.

Le molestie

Le vicende al centro dell’indagini si sarebbero svolte lo scorso novembre – anche se altre condotte simili risalirebbero anche al 2020 – all’interno dell’istituto scolastico della cittadina del Cosentino. Secondo quanto appreso, l’insegnante avrebbe molestato le sue allieve nel corso delle lezioni tenute al “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo.

In un caso l’uomo avrebbe tentato una vera e propria violenza sessuale che non si sarebbe consumata per la reazione della vittima.

Ora l’indagine prosegue per comprendere la fondatezza di una questa vicenda che per le dimensioni sta scuotendo soprattutto le coscienze dei genitori degli studenti del liceo scientifico di Belvedere. Una storia che ricorda molto da vicino quanto successo nelle scorse settimane al liceo di Castrolibero. Anche lì alcune studentesse avevano denunciato molestie sessuali da parte di un insegnante.