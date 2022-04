Ritardi e voli cancellati a Lamezia, Sacal: «Fornita assistenza a tutti i passeggeri»

la replica



LAMEZIA TERME «Nelle ultime ore numerosi sono stati gli articoli pubblicati in merito ai disagi lamentati dai passeggeri partenti dall’aeroporto di Lamezia Terme a causa di ritardi e cancellazioni determinati dal maltempo diffuso su tutto il territorio nazionale

In particolare il volo easyJet Milano-Lamezia di venerdì sera – si legge in una nota si Sacal – è stato cancellato dall’operatore a Malpensa ed ha comportato la cancellazione del volo successivo Lamezia-Milano EC2866 delle ore 22:10.

Il volo Ryanair – continua Sacal – sempre sulla rotta Malpensa-Lamezia, previsto in arrivo alle 21:45 è arrivato con un ritardo di quasi 3 ore che ha comportato la cancellazione del successivo volo FR1435 per superamento dei limiti operativi dell’equipaggio. Lo stesso è stato rischedulato per le 09:00 del sabato. Infine un volo Wizzair, originato a Venezia, ha purtroppo dovuto subire un sostanziale ritardo per la verifica di alcuni sistemi di bordo da parte di personale manutentivo specializzato. Il successivo volo Lamezia-Venezia W65450 è stato pertanto rischedulato per le 04:00 circa di domenica mattina.

Ai passeggeri in partenza da Lamezia è stata fornita tutta l’assistenza prevista dalle normative nazionali e internazionali vigenti, inclusa la sistemazione in hotel convenzionati ove necessario, o la riprotezione su altri voli indicati da ciascun vettore.

Spiace – conclude Sacal – dover rilevare come il video pubblicato su diversi siti informativi non si riferisca allo scalo ed al personale dell’aeroporto di Lamezia Terme che, altresì, ha offerto la propria professionale assistenza a tutti i passeggeri coinvolti, nei limiti delle competenze assegnate e nel rispetto delle indicazioni fornite dai vettori su cui ricade l’obbligo di informazione e l’adozione di procedure ad hoc in caso di cancellazione o prolungato ritardo del volo ai sensi del Regolamento (Ce) 261/2004».