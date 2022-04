le ricerche

VIBO VALENTIA Sono in corso le ricerche di due persone scomparse nel Vibonese. Si tratta di Romano Basilio, classe 68, residente a Simbario e di Asenov Asen Borislanov, classe 96, di San Calogero. La procedura per la ricerca delle persone scomparse è stata attivata dalla prefettura dopo la segnalazione della compagnia dei carabinieri di Serra San Bruno. Non sono ancora chiari altri elementi che potrebbero far risalire ai motivi e ai tempi della scomparsa.