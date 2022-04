Rumori molesti e minacce alla vicina, divieto di dimora a Soverato per un coppia di coniugi

la vicenda

SOVERATO In data 2 aprile 2022, i carabinieri della compagnia di Soverato hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di dimora in Soverato, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale procura, in aggravamento di un precedente provvedimento cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per violazione delle prescrizioni, a carico di due soggetti, legati da vincolo di coniugio.

L’ipotesi è che le due persone sottoposte ad indagini, vicini di casa della donna, abbiano minacciato e posto in essere rumori molesti nonché compiuto danneggiamenti, procurando ad una 46enne un grave stato di ansia ed ingenerando un continuo stato di preoccupazione ed una sensibile modificazione delle normali abitudini di vita. Il procedimento penale pende nella fase delle indagini preliminari