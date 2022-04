«Il Consiglio regionale torna aperto a pubblico e giornalisti». L’annuncio di Mancuso

lavori assembleari

REGGIO CALABRIA La seduta del Consiglio regionale che si terrà nella prossima settimana (la data sarà fissata dalla Conferenza dei capigruppo già convocata), sarà aperta ai giornalisti e al pubblico. Lo annuncia in una nota il presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso.

«Finisce il lungo periodo di sedute al chiuso a causa delle restrizioni da Covid-19. Oltre alla pubblicizzazione delle sedute via streaming, i lavori dell’Aula, d’ora in avanti, potranno essere raccontati dai giornalisti accreditati in presa diretta. Li ringrazio (inclusi i vertici dell’Ordine e del Sindacato) per la pazienza che hanno dimostrato fin qui, e spero presto di poterli incontrare, per fare un primo bilancio delle attività messe in campo dal Consiglio in questi pochi mesi di legislatura regionale. Considero l’attenzione della stampa verso i lavori dell’Assemblea legislativa e di ogni sua articolazione istituzionale, specie in un frangente cosi complesso delle nostre vite – conclude Mancuso – condizionate dalla pandemia e ora dalle gravi conseguenze della guerra sulle economie dei paesi occidentali, ancora più importante del solito. Un’informazione completa e obiettiva ci aiuta a fare di più e meglio».