Rinascita Scott, su Pittelli il Riesame accoglie la richiesta della Dda

la decisione

CATANZARO Il Tribunale del Riesame di Catanzaro – presidente Filippo Aragona – ha accolto l’appello con il quale la Dda di Catanzaro chiedeva la misura cautelare in carcere nei confronti dell’avvocato Giancarlo Pittelli, imputato nel processo Rinascita Scott con l’accusa, tra le altre, di concorso esterno in associazione mafiosa. La decisione del Riesame non è immediatamente esecutiva perché si dovrà attendere la decisione della Corte di Cassazione.

La Dda contestava, nell’appello, le motivazioni del Tribunale di Vibo Valentia – presidente Gilda Danila Romano, a latere Germana Radice e Francesca Loffredo – di avere accolto la richiesta di scarcerazione dell’imputato, tornato in carcere dopo avere spedito, dai domiciliari, una lettera al ministro Carfagna trasgredendo all’obbligo di non avere contatti con l’esterno tranne le persone con le quali abita. Secondo la distrettuale di Catanzaro. Il Tribunale di Vibo Valentia ha deciso sulla scarcerazione di Giancarlo Pittelli «senza nemmeno attendere l’intero decorso dei “due giorni successivi” previsti (…) affinché l’Ufficio del Pubblico ministero esprima il suo parere». Un parere che, «qualora fosse stato atteso, avrebbe consentito al Tribunale di Vibo Valentia di valutare anche i contenuti dell’informativa» del Ros di Roma «dalla quale (…) può agevolmente evincersi come non si sia aggravato soltanto il quadro indiziario a carico di Pittelli, ma anche quello delle esigenze cautelari». Il Tribunale, inoltre, non evidenzierebbe «nessun elemento di novità per giustificare il mutamento della valutazione del quadro delle esigenze cautelari» rispetto alla situazione che aveva indotto il collegio a disporre il ritorno in carcere di Pittelli.

Il debito da un milione di euro con la Regione

Tra le motivazioni alla richiesta di carcerazione, presentate con l’appello al Riesame, la Dda include anche un credito da oltre un milione di euro con la Regione Calabria per la costruzione, mai avvenuta di un resort a Salettì. La vicenda rientra in una informativa della depositata il 5 novembre 2021 dalla guardia di finanza di Catanzaro riguardo alla gestione della società AT Alberghiera Turistica srl. Per la struttura ricettiva a Stalettì, la AT Alberghiera ha ottenuto un finanziamento del Por 2000-2006: si tratta di 4,4 milioni di euro «di cui effettivamente percepiti 880mila». Quel contributo è stato revocato e si è trasformato in un credito di poco superiore al milione di euro per la Regione. I pm segnalano inoltre il fatto che «Pittelli ha continuato, fino alla data odierna, a fare leva sulla reiterata e singolare inerzia della pubblica amministrazione nel non richiedere il pagamento del proprio credito». AT srl è stata mantenuta «in uno stato di perdurante decozione e di voluta inattività preordinata a ottenere la cancellazione»; per questo motivo è stata depositata un’istanza di fallimento, trasmessa al Tribunale il 19 novembre 2021.

La truffa dei diamanti

Altro guaio sulla strada giudiziaria di Pittelli è la cosiddetta truffa dei diamanti. Un procedimento in corso a Milano per il quale, nel febbraio dello scorso anno, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per Maurizio Sacchi, consigliere della Diamond Private Investment. Una storia che si incrocia con quella dell’ex parlamentare il 24 maggio 2021, quando la Procura meneghina chiede il rinvio a giudizio, tra gli altri, nei confronti di Pittelli, «per il reato di riciclaggio del denaro provento delle truffe aggravate perpetrate da Maurizio Sacchi e dai suoi sodali, attraverso la percezione di ingenti finanziamenti, versati dalla Magifin immobiliare di Sacchi sul conto della Sarusi srl», riconducibile a Pittelli e «costituita ad hoc nel 2018». La richiesta di rinvio a giudizio pende ora davanti al gup di Roma, visto che Milano ha dichiarato la propria incompetenza.

Nuovi atti, dall’intervista a Studio Aperto alla lettera a Sgarbi, alle interrogazioni parlamentari

Il 22 marzo scorso, nel corso dell’udienza davanti al Riesame, la Distrettuale ha depositato nuovi atti.

Secondo l’accusa vi sono nuovi elementi – che si aggiungono a quelli già presentati nella richiesta di carcerazione – che motiverebbero la misura cautelare più afflittiva per l’ex parlamentare di Forza Italia. Oltre alla vicenda del dialogo che Pittelli ha avuto con due giornalisti di Mediaset, l’11 febbraio scorso, in regime di domiciliari, la Dda ha depositato anche le interpellanze parlamentari dei deputati Magi, Giachetti e Bruno Bossio (il cui consorte, Nicola Adamo, è imputato nel troncone di Rinascita che si sta svolgendo davanti al Tribunale di Cosenza) e dei radicali Bonino e Richetti, oltre ad alcuni articoli apparsi sul quotidiano “Il Riformista” e un’intervista al parlamentare Vittorio Sgarbi su “Il Fatto Quotidiano” nella quale Sgarbi prima dice di avere ricevuto una lettera di Pittelli dai domiciliari, poi fa un passo indietro e afferma «mi sento intimidito e non le posso dire se ho ricevuto la lettera».

Lo scorso 22 febbraio è andata in onda una puntata di “Studio Aperto Mag” dedicata alla ‘ndrangheta. Nelle riprese si vede l’avvocato che, ristretto ai domiciliari, parla con due persone sull’uscio di casa. Tra gli argomenti trattati, il rapporto dell’avvocato con la famiglia del boss Luigi Mancuso, l’aiuto che avrebbe dato alla figlia del capocosca che non riusciva a superare un esame a medicina, la visione dell’avvocato della sua vicenda processuale. Secondo Pittelli alla base vi sarebbe una storia diversa «di odi personali» con Gratteri. Un dialogo, quello con i due giornalisti che hanno bussato alla sua porta, che si protrae per quasi otto minuti.

Per quanto riguarda l’interpellanza depositata agli atti della Camera dei Deputati e del Senato, i parlamentari scrivono, tra le altre cose, che “per 10 mesi, fino al 19 ottobre 2020, Pittelli è stato trattenuto in custodia cautelare presso la sezione alta sicurezza della casa circondariale di Nuoro sottoposto al regime previsto dall’articolo 41 bis». Informazione falsa poiché Pittelli non è mai stato sottoposto al carcere duro né a nessuna forma di isolamento. (a.truzzolillo@corrierecal.it)