Aggredisce giovane con un calcio sul volto: indagato poliziotto calabrese

il caso

FOGGIA La Procura di Foggia ha aperto un’inchiesta sul caso del giovane di 23 anni Leonardo Di Francesco aggredito da un poliziotto lo scorso 2 aprile. L’agente, di origini calabresi è l’unico ad essere indagato, i reati contestati sono: lesioni personali e abuso di autorità o di mezzi coercitivi su persona arrestata. Gli inquirenti hanno ricostruito i fatti: il giovane che, era alla guida senza patente, non si era fermato all’alt della polizia che dunque ha proceduto con l’inseguirlo fino a raggiungerlo. In seguito, come testimonia un video girato con uno smartphone e condiviso su internet con un cellulare, il 23enne viene bloccato a terra da alcuni agenti e colpito da un loro collega con un calcio sul volto. Quest’ultimo è stato trasferito e nei suoi confronti è stata avviata un’azione disciplinare. Il poliziotto indagato, a quanto si apprende, fa parte del reparto prevenzione e crimine “Calabria Settentrionale” ed era uno dei rinforzi giunti a Foggia per fronteggiare l’escalation criminale registrata all’inizio dell’anno. Ora è tornato alla sede di appartenenza.