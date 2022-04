Giovani calabresi «ambasciatori del cedro», l’idea nel bando Erasmus per neodiplomati

la call

CATANZARO I giovani calabresi saranno ambasciatori del Cedro, questo grazie al programma europeo Erasmus+ che prevede la realizzazione di 14 tirocini aziendali della durata di 122 giorni (120 giorni di mobilità + 2 di viaggio A/R) e un tirocinio aziendale della durata di 62 giorni (60 giorni di mobilità + 2 di viaggio A/R) in una serie di Paesi europei tra cui Spagna, Malta, Albania e Francia. Il progetto è rivolto a neodiplomati calabresi (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio), provenienti da Istituti Turistici e Alberghieri.

Il percorso di formazione consentirà ai giovani calabresi di ampliare il proprio bagaglio culturale e professionale nei settori strategici per lo sviluppo del territorio, quali l’enogastronomia d’eccellenza, la trasformazione dei prodotti agricoli, il marketing territoriale e i servizi turistici.

Il Consorzio del Cedro di Calabria, ente capofila del progetto, supportato dall’Agenzia Formativa FMTS Experience S.r.l., guarda con molta attenzione all’Europa. Il percorso istituito attraverso il programma Erasmus+ si configura, infatti, come una preziosa opportunità non solo per i nostri giovani, che potranno mettersi in gioco e arricchirsi culturalmente, quanto per il nostro territorio, per il ritorno in termini di professionalità e competenze acquisite.

Gli studenti che possiedono i requisiti generali di ammissibilità dovranno compilare la domanda di candidatura, in tutte le sue parti e in ognuno dei suoi passaggi, e trasmetterla seguendo le procedure descritte nel predetto bando.