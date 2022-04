Film commission va di moda? Nominato Anton Giulio Grande

La scelta

CATANZARO Anton Giulio Grande potrebbe guidare la Calabria Film Commission. Il grande stilista dovrebbe subentrare, al giornalista nonché conduttore televisivo, Giovanni Minoli nominato dall’allora governatrice, la compianta Jole Santelli.

Ad indicare il nome di Anton Giulio Grande alcuni esponenti della Lega a cui lo stilista è vicino. Uno nome di prestigio per guidare questa fondazione strategica per la promozione della Calabria.

Come Anton Giulio Grande, considerato uno dei maggiori stilisti italiani tanto da risultare tra le firme preferite delle stelle dello spettacolo e del cinema.

Sono infatti molti i protagonisti di fiction e di spettacoli ad indossare i suoi capi.

Nel suo palmares, Grande – che ha i natali a Lamezia Terme – può annoverare il premio come Miglior allievo in occasione dei festeggiamenti per i vent’anni del Polimoda di Firenze dove ha studiato.

A soli 23 anni ha partecipato alla sfilata di Piazza di Spagna a Roma e le sue collezioni hanno raccolto successi fin da giovanissimo a Milano Collezioni.

Anton Giulio Grande ha lavorato con successo con molte maison prestigiose, quali Gattinoni e Sorelle Fontana, prima di lanciare nel 1996 il suo marchio molto apprezzato, appunto dalle star del palcoscenico, del cinema e della televisione.

Tra le dive che vestono i suo abiti Valeria Marini, Alba Parietti, Nina Moric, Aida Yespica, Pamela Prati, Belen Rodriguez, Anna Kanakis, Eva Grimaldi, Elenoire Casalegno, Anna Valle, Claudia Gerini, Natasha Stefanenko, Martina Colombari, Cristina Chiabotto, Manuela Arcuri, Anna Falchi. Ma Grande ha vestito anche personalità maschili dello spettacolo, tra cui Fabio Fulco, Danny Quinn, Giorgio Pasotti, Marcus Schenkenberg.

Ora la nuova sfida per rilanciare nel mondo il marchio Calabria attraverso la promozione territoriale garantita dalle produzioni cinematografiche d'eccellenza.