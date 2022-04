Ucraina, Putin: «Non ci isoleranno». Biden: «Un genocidio»

diario di guerra

«Ho parlato di genocidio perché è sempre più chiaro che Putin sta cercando di cancellare l’idea di essere ucraini». Lo afferma Joe Biden rispondendo a chi gli chiedeva se in Ucraina fosse in corse un genocidio. «Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me», aggiunge il presidente Usa. I negoziati, intanto, secondo il leader russo Vladimir Putin, sono «in un vicolo cieco». Putin spegne le speranze di una soluzione diplomatica. «Non avevamo altra scelta» che attaccare l’Ucraina. Con un’operazione speciale è stato arrestato dall’intelligence ucraina Viktor Medvedchuck, deputato dell’opposizione filorussa ‘Piattaforma di opposizione per la vita’. Ad annunciarlo su Telegram il presidente Volodymyr Zelensky postando una foto di Medvedchuck ammanettato che indossa l’uniforme delle forze armate ucraine.