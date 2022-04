Italia Viva scende in piazza a Reggio Calabria

L’iniziativa

REGGIO CALABRIA Mattinata in piazza per Italia Viva Reggio Calabria che, alla presenza del Sindaco Paolo Brunetti ha tenuto un banchetto informativo nell’ambito dell’iniziativa delle #1000piazzeperlItalia. «È stato un bel sabato mattina – commenta il responsabile organizzazione del partito Gianmarco Oliveri – in cui ci siamo confrontati con i cittadini illustrando loro il lavoro fatto dal nostro partito per l’Italia. Nei prossimi giorni continueremo a organizzare banchetti in tutta la regione».