Il viaggio di Report tra i teatri chiusi in Italia: 13 sono in Calabria

ROMA In Italia sono 428 i teatri chiusi, talvolta abbandonati da decenni. Uno su quattro è un edificio storico, vincolato dalle sovrintendenze ai Beni Culturali. Chiudono per necessità di un restauro che spesso, per mancanza di fondi, non viene realizzato: le città restano così prive del luogo di aggregazione più importante nella storia d’Italia. La trasmissione Report dedica una puntata a questo patrimonio inutilizzato nel nostro Paese. Il servizio andrà in onda questa sera lunedì 18 aprile, alle 21:20 su Rai3. «Il Ministro della Cultura Dario Franceschini – anticipa il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci – dopo l’abbattimento del Teatro di Mariupol, annuncia il contributo italiano per la ricostruzione: ogni teatro è patrimonio dell’umanità. In Italia ne abbiamo 428 chiusi, di cui la metà è di proprietà pubblica: comune, regione o demanio di Stato. La maglia nera va alla Lombardia con 57 teatri chiusi e alla Sicilia con 59. Ma il patrimonio inutilizzato interessa tutte le regioni». Ecco l’elenco delle strutture al momento chiuse:



Piemonte: 32

Liguria: 19

Valle D’Aosta: 1

Trentino Alto Adige: 5

Friuli Venezia Giulia: 5

Veneto: 19

Emilia Romagna: 23

Toscana: 39

Marche: 16

Umbria: 8

Lazio: 20

Abruzzo: 9

Molise: 4

Campania: 29

Puglia: 21

Basilicata: 15

Calabria: 13

Sardegna: 19

«Qualcuno dovrebbe quantificare quanto ci costa questo immenso patrimonio culturale storico architettonico abbandonato. Ma nessuno lo sa – continua Ranucci – perché la Direzione generale spettacolo del Ministero della Cultura ci fa sapere che non c’è un censimento aggiornato. Per il 2022 finanziano 420 milioni di euro destinati solo a spettacoli e non alle infrastrutture. Per i teatri non è previsto nulla, possono pure crollare. E naturalmente su tutto questo non è destinato neanche un solo euro del Piano di ricostruzione e di resilienza».