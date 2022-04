La violinista a Cosenza con Mariupol nel cuore. «In Calabria per salvare i miei figli»

la storia

COSENZA Emozionata, felice, serena. Olga Mykhailiuk prima violinista dell’orchestra sinfonica di Kiev è pronta a esibirsi in Piazza dei Bruzi a Cosenza per l’inaugurazione della Fiera di San Giuseppe in programma mercoledì alle 18. Accanto a lei, la mamma Irina e le due figlie: Anastasia di 15 anni e Ksenia di nove anni.

«Sono contenta di vedere tanta gente, sono molto felice – confessa al Corriere della Calabria –. I cosentini mi hanno accolta con amore. Fa male pensare a quello che sta accadendo in Ucraina, qui c’è pace». Olga è cresciuta a Mauriupol, città martire della guerra in Ucraina. «Sono nata e cresciuta lì – continua – e ora non c’è più nulla. La mia bellissima città è distrutta ed è inspiegabile perché abbiamo tanto amici in Russia. Sono venuta in Calabria per salvare i miei figli». Olga condivide da sempre la passione per la musica con il marito. «In Ucraina suonavo insieme a mio marito, un tenore. Lavoravamo molto nelle feste private, e ovviamente ero sempre impegnata con l’orchestra». Oggi un assaggio di normalità, lontana dalla sua città e dai suoi affetti ma pronta a ricominciare.