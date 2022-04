Regione, al via a Roma l’incontro tra Occhiuto e i leader nazionali di Cgil, Cisl e Uil – VIDEO

il tavolo nazionale

ROMA E’ attualmente in corso l’incontro del presidente della Regione Roberto Occhiuto e i segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, e Pierpaolo Bombardieri e i segretari generali regionali dei tre sindacati, Angelo Sposato, Tonino Russo, e Santo Biondo presso la sede della Regione Calabria a Roma. E’ la prima volta che si avvia un confronto tra la Regione e le confederazioni nazionali. «Sin dall’inizio del mio mandato, ma anche durante la campagna elettorale, ho fatto del dialogo e del confronto costante con le associazioni di categoria, con i corpi intermedi e con i sindacati, un metodo di lavoro che mi ha accompagnato in questi primi quasi sei mesi di governo – aveva dichiarato Occhiuto prima dell’incontro – per questa ragione ho deciso di allargare il raggio d’azione del confronto, volendo coinvolgere i segretari generali nazionali di Cgil, Cisl e Uil su alcune tematiche chiave che oltre ad essere fondamentali per il nostro territorio, rappresentano vere e proprie emergenze nazionali». Al centro del dibattito che si sta svolgendo a Roma ci sono gli investimenti sulle infrastrutture calabresi, in primis la strada statale 106, e ancora il ruolo e lo sviluppo del porto di Gioia Tauro inclusa la Zes (Zona economica speciale).