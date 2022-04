Elezioni a San Sosti, Maria Arcuri candidata alla carica di sindaco

amministrative

SAN SOSTI (COSENZA) Maria Arcuri, 35 anni, è candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di San Sosti, comune in provincia di Cosenza famoso per ospitare il Santuario Basilica Maria Santissima ma del Pettoruto. Dottoressa in Biotecnologie, informatore scientifico del farmaco la Arcuri è stata designata capolista dall’Assemblea generale del Movimento civico “San Sosti nel cuore”: nell’ultima consiliatura è stata consigliere comunale di minoranza. “Il suo primo obiettivo programmatico – scrive in una nota la sua segreteria politica – sarà quello di garantire la necessaria coesione sociale” soprattutto, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica grazie all’istituzione delle Commissioni consiliari popolari”.