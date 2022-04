Giallo a Catanzaro, scoperto il cadavere di un giovane – VIDEO

Il caso

CATANZARO Non aveva documenti con sé il giovane il cui corpo è stato ritrovato senza vita in via Alvaro a Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del capoluogo, allertati da alcuni passanti che hanno trovato il cadavere riverso per terra in una strada poco trafficata. I militari stanno eseguendo una serie di indagini per risalire all’identità del ragazzo e alle cause del decesso. Al momento si esclude una morte violenta visto che non sono visibili sul corpo segni di lesioni o violenze.