«Giacomo Mancini, memoria viva di un gigante della politica»

I 110 anni dalla nascita

COSENZA Domani saranno passati 110 anni dalla nascita di Giacomo Mancini, l’unico politico calabrese che resiste al tempo. Amato dai giovani che non lo conobbero, rimpianto anche da chi in vita ebbe con lui un rapporto complicato. Perché Giacomo Mancini non era un uomo facile. Era permaloso, a volte duale. Amava e odiava a intermittenza, soprattutto in ambito locale. Mentre a Roma era un gigante. È inutile ricordare la sua vita ricca di successi e di prestigio. Ed è impossibile farne un ritratto preciso. Giacomo Mancini amava moltissimo Vittoria Vocaturo, la sua seconda moglie. E, seppure avesse il rango del leone, era un uomo sensibile. Non tollerava le ingiustizie sociali. Dovette combattere con una campagna giornalistica durissima condotta da Il Candido. E poi ancora con l’accusa infamante di essere organico alla ’ndrangheta.

Se Giacomo Mancini diventò sindaco di Cosenza, lo si deve al suo carisma e al coraggio di un manipolo di socialisti e di uomini di destra – meglio ancora ex fascisti – che lo sostennero mentre il resto della sinistra lo lasciò a piedi. Quella operazione politica avrebbe potuto avere un significato enorme. Da allora la politica è cambiata, involvendosi progressivamente. La sua grandezza è destinata ad aumentare nel tempo proprio per la sua straordinaria capacità di essere eternamente giovane. Parlare di lui in un contesto locale è riduttivo. Nonostante i tanti grandi uomini politici calabresi, egli rimane il più grande. Irraggiungibile. Per sempre giovane.

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