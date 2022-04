Vaticano, un calabrese segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede

la scelta

CATANZARO Monsignor Armando Matteo, teologo e docente della Pontificia Università Urbaniana, di origini calabresi, è stato nominato dal Santo Padre alla carica di segretario per la Sezione Dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Don Matteo, finora sotto-segretario aggiunto del medesimo Dicastero, è nato a Catanzaro il 21 settembre 1970. È stato ordinato sacerdote il 20 dicembre 1997 per l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha conseguito la laurea in Filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma.

Dopo aver svolto diversi ministeri nella propria Arcidiocesi, dal 2005 al 2011 è stato Assistente Ecclesiastico Nazionale della Federazione Universitaria Cattolica Italiana (Fuci) e, nel 2012, Consulente Ecclesiastico Nazionale dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici (Aimc). È professore straordinario di Teologia Fondamentale presso la Pontificia Università Urbaniana, Direttore della rivista Urbaniana University Journal ed autore di numerose pubblicazioni in ambito teologico.