Parte dalla Calabria l’appello dei Vigili del fuoco: «Assunzioni per adeguarci agli standard Ue» – VIDEO

la petizione

ROMA «Ha toccato quota 69.118 firme la petizione (dato in costante aumento) lanciata su change.org dai Vigili del Fuoco della Calabria aderenti al sindacato Usb – si legge in una nota – che rinnovano l’appello al Governo chiedendo interventi mirati all’incremento e alla stabilizzazione degli organici così da garantire un soccorso adeguato ed in linea con gli standard europei. Alla petizione si aggiunge un video che i vigili del fuoco hanno pubblicato proprio sulle pagine della piattaforma e in cui sottolineano le difficoltà e le carenze con cui deve confrontarsi quotidianamente in tema di sicurezza e soccorso».

Il video appello

«In Italia sul tema del soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco abbiamo una grandissima problematica relativa alla salvaguardia e all’incolumità della popolazione – queste le parole del video appello – in quanto i tempi di soccorso devono essere al di sotto dei venti minuti e quindi vale a dire che ogni centro ogni sito di tutta Italia deve vedere lo stesso tempo di risposta al soccorso la popolazione italiana è formata da sessanta milioni di abitanti. Noi vigili del fuoco giornalmente operativi sul territorio siamo in tutto solo quattromila per coprire tutto il territorio nazionale. Abbiamo un rapporto di un vigile del fuoco ogni quindicimila abitanti quando lo standard europeo detta un vigile del fuoco ogni millecinquecento abitanti. Ecco perché abbiamo deciso di lanciare questa petizione online che ad oggi conta sessanta mila firme della cittadinanza italiana per vedersi riconosciuto il diritto ad un soccorso altamente efficiente in base agli standard dettati dall’Unione Europea. Oggi il corpo dei Vigili del Fuoco è al collasso». Al Governo i firmatari della petizione chiedono: stabilizzazione dei precari ed assunzione degli idonei.