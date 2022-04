Vibo Valentia Capitale italiana del libro, al via gli eventi per celebrare l’ultimo mese

eventi

VIBO VALENTIA Per celebrare degnamente l’ultimo mese di Capitale Italiana del Libro, prima del passaggio di consegne ad Ivrea, Vibo Valentia si appresta a vivere il tradizionale “Maggio dei Libri” con una serie di straordinari appuntamenti che saranno organizzati con l’Associazione Electa così come voluto dal Cepell, il Centro per il Libro e la Lettura, che ha seguito per l’intero anno le diverse iniziative dedicate alla Capitale Italiana del Libro.

Il suggerimento del Cepell, così come concordato con il presidente di Electa, Enrico Buonanno, è quello di tenere vivo, anche in questa importante occasione, il marchio ViBooK che ormai, grazie al successo ottenuto negli anni da questa Fiera degli Editori a km0, rappresenta un punto di riferimento riconosciuto della cosiddetta “microeditoria”.

L’Associazione Electa, nell’accogliere con soddisfazione quanto indicato dal Cepell, si è subito attivata coinvolgendo ovviamente il Cev, il Comitato degli Editori Vibonesi, perché come sempre sia la microeditoria la principale protagonista e per operare nelle sale del Salotto della Capitale che lo stesso Cev gestisce su incarico dell’amministrazione comunale.

Prendendo spunto dal tema che proprio il Cepell ha inteso lanciare per il Maggio dei Libri 2022 – Leggere per comprendere il passato, Leggere per comprendere il presente, Leggere per comprendere il futuro – si è quindi pensato di dedicare la “Giornata di Apertura del Maggio dei Libri 2022 a Vibo Valentia Capitale Italiana del Libro” al tema della “Immigrazione”.

Immigrazione, dunque, sarà l’argomento che caratterizzerà la giornata del 6 maggio, una straordinaria kermesse culturale con alcuni degli autori più importanti e significativi della più recente produzione letteraria su questo delicato tema.

Ben quattro appuntamenti da non mancare, a partire dalle 17.45, quando il sindaco Maria Limardo e l’assessore alla Cultura Daniela Rotino apriranno ufficialmente il “Maggio dei Libri nella Capitale Italiana del Libro Vibo Valentia; quindi alle 17.55 il primo appuntamento con Leopoldo Carlesimo ed il suo Perimetro Khun, quindici racconti che parlano di europei che per lavoro (costruiscono dighe) vivono in terre lontane, mettendo a confronto due culture molto diverse costrette a convivere nella stesso luogo.

A seguire, Pietro Del Re, giornalista di Repubblica, ed il suo libro Un po’ più a Sud, un interessante volume con 40 fotografie scattate negli ultimi dieci anni in Africa.

Alle 18.45 sarà la volta di Vincenzo Sbrizzi con il suo libro Napolinegra, venticinque storie di persone che hanno dovuto affrontare il mare per mettere in salvo la propria vita.

A chiudere questa straordinaria prima giornata del Maggio dei Libri a Vibo Valentia, Mimmo Lucano con il suo “Il Fuorilegge”

Da evidenziare che – caratteristica che da sempre contraddistingue le iniziativa a marchio ViBooK – protagonisti di tutti gli appuntamenti saranno sempre gli studenti vibonesi (nel caso specifico, quelli del liceo classico Morelli e del liceo Capialbi): saranno loro, che hanno già letto e studiato i libri, a dialogare e porre domande agli autori.