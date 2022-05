Zelensky: «300 persone salvate dalle “catacombe” dell’acciaieria»

diario di guerra

Sono 300 le persone salvate dall’acciaieria di Mariupol. Finalmente tutti i civili sono stati evacuati. Lo ha detto il premier Volodymyr Zelensky. Ora, ha aggiunto, prende il via la seconda fase della missione per portare al sicuro feriti e medici. Ma anche tutti i militari. In un messaggio alla nazione, il leader ucraino, che oggi è atteso in videoconferenza al G7, ha ringraziato la Croce Rossa e l’Onu. E mentre i russi si preparano all’assalto finale, i marines ucraini, ancora asserragliati dentro lo stabilimento con il reggimento Azov, lanciano un drammatico appello: «Non lasciateci morire». Intanto un raid russo ha colpito una scuola nel nel villaggio di Belogorovka, nella regione di Lugansk. Al momento ci sono due vittime, ma il bilancio sembra destinato a salire. Dalla Nato una netta presa di posizione: “Non accetteremo mai l’annessione russa della Crimea”.

I civili fuori dall’acciaieria

«L’ordine del presidente è stato eseguito. Questa parte della missione umanitaria a Mariupol è stata completata». Le parole della vicepremier ucraina Iryna Vereshchuk segnano la fine di un incubo, ma lasciano un baratro davanti ai combattenti asserragliati nell’acciaieria-bunker. Alla scadenza dei tre giorni di cessate il fuoco per i corridoi umanitari dichiarati dalla Russia, non risultano più civili intrappolati nei sotterranei della fabbrica diventata il simbolo della resistenza. A Kiev, il sollievo per aver portato in salvo i più fragili con una complicata missione in coordinamento con Nazioni Unite e Croce Rossa, più volte interrotta da bombardamenti e scontri, lascia ora il posto alla preoccupazione per la sorte dei circa duemila soldati finora protetti dai cunicoli delle “catacombe” di Azovstal, tra membri del reggimento Azov e truppe di altre formazioni dell’esercito.

«Molti soldati in gravi condizioni, feriti e senza medicine»

Con sempre meno munizioni e cibo e condizioni di vita estreme, gli ultimi soldati ucraini trincerati nella fabbrica di Azovstal stanno ancora combattendo. I dettagli della vita all’interno dello stabilimento sono stati forniti da Yevgenia Tytarenko, un medico militare, il cui marito, membro del reggimento Azov, è ancora dentro l’acciaieria. «Molti soldati sono in gravi condizioni. Sono feriti e non hanno medicine. Cibo e acqua si stanno esaurendo», ha detto la donna, che è riuscita a mantenere i contatti con i soldati. «Resterò fino alla fine», ha scritto l’uomo, anche lui medico militare, in un messaggio letto dalla France Presse.

Mosca: 77 aerei ed elicotteri in volo domani, formeranno “Z”

Saranno 77, come gli anni dalla fine della Seconda guerra Mondiale, gli aerei e gli elicotteri che voleranno in parata sopra Mosca il 9 maggio prossimo, in occasione del Giorno della Vittoria, che commemora il ruolo dell’Unione sovietica nella guerra contro la Germania nazista.

Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Mosca, confermando che otto caccia MiG-29SMT sorvoleranno la Piazza Rossa formando la lettera “Z”, a sostegno del “personale militare russo che partecipa a un’operazione militare speciale in Ucraina”, come la Russia definisce l’invasione scatenata il 24 febbraio scorso.

La Duma: «Gli Stati Uniti partecipano alla guerra»

Lo spettro del confronto diretto tra le grandi potenze torna ad aleggiare sull’Ucraina in guerra. Mentre il conflitto, secondo la Nato, sta entrando in una “fase decisiva”, la Duma ha accusato gli Stati Uniti di partecipare “in modo diretto” alle ostilità. In questo clima di crescente tensione gli occhi dell’Occidente sono puntati sul 9 maggio di Vladimir Putin, e sul discorso che terrà sulla Piazza Rossa per celebrare il 77esimo anniversario della vittoria dell’Urss sui nazisti. Mentre il meglio del suo arsenale militare sfilerà in parata. La guerra in Ucraina si avvia verso “settimane decisive”, ha stimato il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Rilevando comunque che non ci sono al momento segnali da parte della Russia di una “escalation” con l’Alleanza Atlantica. Mosca, invece, ha accusato gli occidentali di essere già entrati a tutti gli effetti nel conflitto. Soprattutto gli Stati Uniti. E Joe Biden ha ammonito i vertici della difesa e dei servizi segreti sui rischi legati alle fughe di notizie. Il presidente, secondo Nbc news, ha chiamato i capi del Pentagono, della Cia e della National Intelligence sottolineando che le recenti notizia di stampa sono controproducenti e “distraggono dal nostro obiettivo”.