Venti dosi di eroina nascoste negli slip, due arresti a Cosenza

i controlli

COSENZA Nel tardo pomeriggio del 7 maggio, a Cosenza, i militari della Compagnia carabinieri del capoluogo bruzio hanno arrestato in flagranza un uomo di 31 anni e una donna di 23 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari della sezione radiomobile, nel corso di un controllo nel centro urbano di Cosenza hanno fermato un’auto risultata priva di copertura assicurativa. Dopo una perquisizione personale e veicolare, è emerso che l’uomo deteneva una piccola dose di hashish di circa un grammo, mentre la donna era in possesso di 20 dosi di eroina, del peso di circa 13 grammi, nascoste negli slip. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida prevista per lunedì 9 maggio.