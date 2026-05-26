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L’intervento tempestivo

Malore alla guida sulla SS 280, brigadiere fuori servizio salva una giovane conducente

L’auto era ferma sulla corsia di sorpasso in direzione Catanzaro. La donna è stata soccorsa e trasferita al Pugliese-Ciaccio

Pubblicato il: 26/05/2026 – 17:08
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Malore alla guida sulla SS 280, brigadiere fuori servizio salva una giovane conducente
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LAMEZIA TERME Attimi di paura quelli vissuti stamane lungo la SS 280 in direzione Catanzaro nei pressi dello snodo per la città capoluogo di regione, vicino all’ingresso di una galleria ed in un orario dove, come di consueto, il traffico veicolare è particolarmente sostenuto. Intorno alle 8 infatti un Ford Fiesta si è fermata lungo la corsia di sorpasso, all’interno dei veicolo riversa sul sedile passeggero una giovane conducente in evidente stato di incoscienza. Situazione resa ancor più grave dal fatto che un automobilista, fermatosi per prestare i primi soccorsi, era in quel momento esposto all’arrivo degli automezzi sulla carreggiata. Ad intervenire prontamente un carabiniere, C.C., in servizio presso la Stazione di Cosenza Principale, che si trovava in transito e libero dal servizio, intuita la gravita della situazione il militare dall’Arma ha immediatamente posizionato la propria autovettura a protezione della Ford Fiesta con la conducente all’interno ed evitando possibili e tragici impatti.
Estratta la giovane dal veicolo in sosta, il carabiniere si è accertato delle condizioni della giovane conducente, probabilmente in preda ad una crisi epilettica, attivando tutte le misure di soccorso.
Nel frattempo il sopraggiungere di un’altra autovettura dei militari dell’Arma, che transitava sulla SS 280 per altro servizio, ha consentito di regolare e rallentare il traffico, garantendo sicurezza ai primi soccorritori ed ai sanitari giunti sul posto. La giovane conducente, stabilizzata sul posto, è stata poi trasferita d’urgenza dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro. (redazione@corrierecal.it)

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