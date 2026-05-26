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Ponte, Ciucci: «Fase realizzativa entro l’ultimo trimestre dell’anno»
Le parole dell’ad della Stretto di Messina
Pubblicato il: 26/05/2026 – 17:36
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«Considerate le procedure previste dal nuovo decreto legge Commissari e le attività già svolte e in corso, si ritiene che l’iter approvativo possa essere completato entro la fine dell’estate 2026, potendo così avviare la fase realizzativa nell’ultimo trimestre dell’anno. Il cronoprogramma della realizzazione del ponte prevede 7,5 anni. Fine lavori nel 2033. Il 2034 è primo anno di esercizio del ponte». Lo ha detto l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, a margine della presentazione della Relazione del Cipess in Parlamento.
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