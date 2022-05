Eroina negli slip, obbligo di presentazione per due giovani a Cosenza

il caso

COSENZA I militari della Compagnia carabinieri di Cosenza, hanno arrestato sabato scorso e in flagranza un F. B. di 31 anni e M. D. di 23 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di un controllo, i militari hanno fermato un’auto poi risultata priva di copertura assicurativa. Al termine della perquisizione personale e veicolare, il giovane è stato sorpreso con una piccola dose di hashish di circa un grammo, la donna invece era in possesso di 20 dosi di eroina, del peso di circa 13 grammi, nascoste negli slip. I due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. Questa mattina, presso il Tribunale di Cosenza, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. Il giovane si è avvalso della facoltà di non rispondere, la donna invece si è sottoposta ad interrogatorio sostenendo di aver acquistato le dosi per un prezzo di circa 130 euro e di detenerle per uso personale. Per gli imputati, entrambi difesi dall’avvocato Antonio Quintieri, il giudice ha disposto l’obbligo di presentazione all Pg due volte a settimana e rinviato alla prossima udienza prevista il 23 giugno. (f. b.)