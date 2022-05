Cadaveri decomposti di anziani trovati nella loro casa a Vibo

la tragedia

VIBO VALENTIA I cadaveri in stato di decomposizione di due anziani, fratello e sorella di 64 e 69, sono stati trovati nel loro appartamento a Vibo Valentia. In casa, i soccorritori hanno trovato il gas aperto. Sono stati i vicini di casa a far scattare l’allarme, non vedendo in giro la coppia e dopo aver avvertito un forte odore di gas. Una volta all’interno la macabra scoperta da parte dei carabinieri.

Il fatto è avvenuto questo pomeriggio nei pressi di via Alcide De Gasperi, nella zona alta di Vibo. Fratello e sorella sono morti alcuni giorni fa. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per una prima ispezione cadaverica ma è presumibile che la Procura disponga l’autopsia per accertare le cause del decesso e quando è avvenuto. L’alloggio e la palazzina in cui viveva la coppia è stata messa in sicurezza.