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tensione in mare aperto
Flotilla, oltre 20 navi intercettate al largo di Creta
Il blocco della Marna israeliana. In navigazione altre 36 imbarcazioni
Pubblicato il: 30/04/2026 – 7:15
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ROMA Sono almeno 22 le navi della Global Sumud Flotilla “intercettate” dalla Marina israeliana al largo di Creta. E’ quanto risulta dal “tracker” nautico accessibile dal sito internet degli attivisti. Il dato è aggiornato alle 4:23 del mattino. Sempre secondo lo stesso sito, a quell’ora risultavano 36 imbarcazioni ancora ‘in navigazione’. La mappa mostra le navi intercettate a ovest dell’isola greca di Creta. Quelle ancora in navigazione sembrano puntare verso la costa meridionale di Creta. Due imbarcazioni invece appaiono in rotta verso nord, in direzione della Grecia continentale. (Ansa)
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