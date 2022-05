Sit-in pro Gratteri, Fiorita agli altri candidati a sindaco di Catanzaro: «Partecipiamo tutti per evitare strumentalizzazioni»

l’appello

CATANZARO «Il sit-in in sostegno del procuratore Gratteri, obiettivo di un odioso piano criminale volto ad eliminarlo fisicamente, rappresenta una risposta importante della Calabria che non china la testa davanti alla mafia. È però necessario sottrarre questo evento, nato da una spinta di sindacati e associazioni, alle pulsioni della campagna elettorale, evitando che possa prestarsi a strumentalizzazioni». È quanto dichiara in una nota il candidato sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che rivolge un appello ai suoi competitor. «Invito tutti i candidati sindaci – prosegue – ad essere contemporaneamente presenti e segnare, con la loro partecipazione, la scelta di campo della politica e delle Istituzioni a favore della legalità e della lotta al crimine. Ci saranno ben altre occasioni per confrontarci e segnare le differenze tra noi. Il procuratore Gratteri merita questo gesto per tutto quello che ha fatto e sta facendo per estirpare la mala pianta della ‘ndrangheta, mettendo a repentaglio la propria vita e quella della sua famiglia».

«Sono certo che i colleghi candidati, Di Lieto, Donato e Talerico, accoglieranno il mio invito a essere contemporaneamente presenti al sit-in – termina Nicola Fiorita -contribuendo così alla buona riuscita di una manifestazione che dovrà essere assolutamente super partes».