Amministrative a Catanzaro, Parentela: «Certificata la lista dei 5 Stelle da Conte»

Verso il voto

CATANZARO «A Roma il presidente Giuseppe Conte ha oggi certificato la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Catanzaro e delegato quale capolista Francesco Mardente, attivista della prima ora, assicurando il massimo sostegno al candidato sindaco Nicola Fiorita». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che insieme allo stesso Mardente aggiunge: «Adesso entriamo nel vivo della campagna elettorale, potendo utilizzare il simbolo del Movimento. Il presidente Conte ha tenuto a sottolineare il suo grande apprezzamento per Fiorita, ritenendolo riferimento sicuro delle istanze progressiste. Inoltre, Conte ha voluto garantire la sua presenza a Catanzaro e il totale appoggio del Movimento a Fiorita, anche attraverso i parlamentari di Camera e Senato, impegnati in prima persona». «Siamo convinti – concludono Parentela e Mardente – che le forze del cambiamento, con Fiorita alla guida, sapranno coinvolgere i catanzaresi in una battaglia di riscatto e di rilancio della città, capoluogo della Calabria».