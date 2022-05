Jovanotti si “colora” di Calabria. «Facile amare questa terra, è bellissima» – VIDEO

endorsement d’autore

SCILLA «Devo dire che sono un fan della Calabria, Calabria fan club. Ma è facile da amare, è talmente bella». Con “tutto l’amore che ha”, tanto per citare uno dei suoi pezzi più celebri, Jovanotti apre il secondo giorno della sua parentesi calabra. E, dopo aver girato la prima scena del videoclip a Scilla annuncia che i lavori proseguiranno in un altro posto «altrettanto bello», Gerace, dove l’artista è atteso nella tarda mattinata e si tratterrà fino a sera. Con il sole in faccia («sarei rimasto volentieri con questo tempo qua») e il Mediterraneo qualche metro più giù, Lorenzo Cherubini saluta con calore i passanti, che ricambiano, e si appresta a cambiare location.

L’abbraccio di Scilla per le prime scene del video

Jovanotti al porto di Scilla con l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso e il sindaco Pasqualino Ciccone, che ha consegnato all’artista una targa ricordo

Intanto offre cartoline social sulle bellezze della Calabria. Sono quelle che sta diffondendo Jovanotti, che questa mattina al porto di Scilla ha iniziato le riprese del videoclip del suo nuovo singolo, “Alla Salute”. Tutto il borgo si è mobilitato per abbracciare Jovanotti, che su instagram ha pubblicato da Scilla un post con tanto di foto dai colori unici che lo ritrae nella stupenda cornice di Chianalea. Uno spot straordinario per la Calabria, quello che Jovanotti sta regalando alla nostra terra e a tutta l’Italia. Quindi, il via alle riprese tra i fans in delirio e una prima battuta: «La Calabria è una terra meravigliosa, ci torno sempre volentieri».

«Un posto meraviglioso»

Ieri su tik tok Jovanotti, appena arrivato a Scilla, rivolgendosi ad un gruppo di giovani arrivato sotto la sua finestra, aveva letteralmente urlato: «Oh ragazzi, ma che bello è ‘sto posto». Infine un’esclamazione che vale mille spot pubblicitari: «Che meraviglia. È fantastico qua. Questo è un posto meraviglioso, non c’ero mai stato. Bellissimo». Dopo la mattinata a Scilla Jovanotti – questo prevede il piano di lavoro – si trasferirà a Gerace per concludere le riprese del video, diretto dal regista calabrese Giacomo Triglia, che Jovanotti ha riferito di aver conosciuto grazie a un altro grande artista calabrese, Dario Brunori.