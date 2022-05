Sparò a un 34enne a Cosenza, latitante arrestato a Corigliano Rossano

il blitz

CORIGLIANO ROSSANO Nelle prime ore di oggi, a Corigliano-Rossano, i militari della Compagnia Carabinieri di Cosenza, con il supporto del locale Reparto territoriale Carabinieri, hanno localizzato e tratto in arresto il latitante Matteo Mirko Voltasio. Voltasio si era sottratto all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal gip presso il Tribunale di Cosenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica; l’accusa a suo cario è, in particolare, quella di aver esploso, nel pieno centro urbano di Cosenza, lo scorso 3 dicembre, nella tarda serata, un colpo d’arma da fuoco contro un 34enne, raggiunto in parti non vitali.

L’uomo, ritenuto responsabile, a vario titolo, dei delitti di “tentato omicidio in concorso” e “detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo”, si è sottratto all’esecuzione dell’ordinanza lo scorso 8 aprile, quando altri 3 presunti complici furono tratti in arresto. Il 30enne, in particolare, è stato localizzato dai militari operanti nell’area urbana di Corigliano-Rossano. L’arresto costituisce l’epilogo di un’articolata e serrata attività investigativa condotta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cosenza.