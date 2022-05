L’abbraccio tra il prof ex Pd e il centrodestra: Donato e la scommessa della “grosse koalition” – LISTE

amministrative

CATANZARO Il leader della classica “grosse koalition” che a ogni tornata elettorale puntualmente si presenta ai nastri di partenza. È Valerio Donato, giurista, avvocato e docente universitario, candidato sindaco di uno schieramento di 10 liste che mette insieme pezzi – oggettivamente eterogenei – dell’ex Pd ed ex centrosinistra, aree moderate e soprattutto partiti e sigle di centrodestra come Forza Italia, Lega e Udc (in corsa però senza simboli ufficiali). Una candidatura, quella di Donato, che nasce civica ma che alla fine si connota di forti tratti politici, visto che la componente di centrodestra ha finito con il prevalere, attirando le critiche a Donato, ex Pd che ha lasciato il Pd con fragore dopo che gli era stato preferito Donato. «La sua è un’accozzaglia, e uno con la sua storia non può stare con la Lega», dicono i detrattori (in primis l’area di Fiorita e dei dem), che rimproverano a Donato di aver preso le distanze dal passato targato Abramo solo a parole (visto che nelle sue liste sono parecchi gli uscenti). «No, è un laboratorio politico innovativo», dicono invece i suoi sostenitori. Donato è comunque il candidato sindaco più accreditato ma, a questo punto, anche quello che rischia di più al primo turno, avendo attirato l’ira anche del centrodestra che non è con lui. Ma è un candidato sindaco dal profilo e dal programma robusto.

Le liste a sostegno di Valerio Donato

“Fare per Catanzaro”: Debora Bonviso, Danilo Scarfone, Giovanna De Munda, Maria Vittoria Giofrè, Cristina Rotundo, Agatino Spoto, Sergio Costanzo, Francesco Criniti, Nicola Aversa, Raffaele Gregorace, Giorgia Siciliotto, Giuseppe Fera, Francesco Chirillo, Annalisa Esposito Vivino, Antonio Cubello, Rosaria Costa, Saverio Chiarella, Simona Mancosu, Giuseppe Costantino, Giulia Pucci, Giampiero Talerico, Vittorio Cosentino, Simona Gallella, Teresa Cerra, Alberto Rosati, Miriam D’Angelo, Giuseppe Ranieri, Francesco Bifano.

“Volare alto”: Vincenzo Barone, Gennaro Maria Bellini, Alessandro Biamonte, Sara Bruno, Maria Pia Cardamone, Andrea Colicchia, Antonio (detto Jonny) Corsi, Michael Corticelli, Marisa De Fazio, Caterina Fazzari, Salvatore Folino, Giuseppe Giannotti, Ilaria Grande, Alberto Ianniello, Cosimo Iemma, Raffaele Iiritano, Andrea Lorenzo, Antonella Mancaruso, Gioacchino Muleo, Roberto Musca, Antonio Reggio, Francesco Remorgida, Antonio Rizza, Benito Santise, Maria Vincenza Scicchitano, Sarah Sestito, Francesco Sinopoli, Radwan Syaf, Fabio Trapasso, Rita Tulelli, Serena Varano, Diane Viola.

“Prima l’Italia”: Rotundo Giuseppe detto Pino, Agosto Anna, Aiello Emanuela detta Emy, Bagnato Antonella, Bellantoni Giuseppe, Carnovale Simona, Celi Santina, Costa Giovanni, Critelli Andrea, Di Maio Gioacchino detto Jack, Fera Manuela, Graziano Giuseppe detto Pino Graziano di Castagna, Greco Franco, Iacovacci Anna Maria, Lostumbo Rosario, Mancuso Salvatore, Mangiacasale Alessio, Mango Maria Pia, Marchio Maria, Oliverio Stefania, Pastore Salvatore, Pitari Giancarlo, Polito Lorena, Pullano Pasquale, Quattrone Maria Paola Rotella Martino, Santoro Mafalda, Sirianni Francesca, Tolomeo Fabiola, Tulipelli Gaetano, Ursino, e Antonio Varano Mariano.

“Italia al centro”: Altomare Anna, Bisurgi Fabrizio, Caglioti Palma, Canino Angelo, Carito Maria, Chiellino Andrea, Cristiano Dino, D’Ambra Annunziata, Dardano Francesca, Gabrieli Alessandra, Giglio Valentina, Grieco Loredana, Gualtieri Laura, Iervasi Flavio, Leo Salvatore, Mauro Antonio, Nisticò Antonio, Nisticò Flora, Palaia Anna, Priolo Denise, Rocca Salvatore, Scarpino Francesco, Sestito Arianna, Sorrenti Iolanda, Talarico Luca, Vivino Rosina, Raffaele Luigi, Posella Marco.

“Catanzaro Prima di tutto”: Amelio Francesco, Angotti Giovanna, Astorino Marco, Barbaro Domenico, Belpanno Fausto, Cioffi Carmela, Cirella Rossana, Concolino Lea in Aloi, Costa Raffaella, Costanzo Manuela, Crispo Marianna, Cua Alessandra, De Santis Gianfranco , Gallelli Giuseppe, Gironda Danilo, Guzzo Ivan, Liuzzo Simona, Mancuso Rosario detto Rosarino, Manoiero Aldo, Mazzeo Angelo, Nisticò Fabio, Paris Lino, Presterà Emanuela, Procopio Silvana, Rafaele Emanuele, Santoro Angelino, Sinopoli Maurizio, Vero Anna, Volpone Samuele, Vono Vitaliano.

“Riformisti Avanti”: Bertucci Rosaria, Brogneri Serena, Chiaravalloti Morena, Cilurzo Lidia, Cioffi Simona, Daniele Teresa, De Luca Angela Maria, Fedeli Marinella, Folino Maria Rosaria, Gullà Beatrice, Lanzellotti Serena, Mancuso Maria, Minio Federica, Sorrentino Alessia, Vadalà Nuria Varano Emiliana, Arcuri Giorgio, Assisi Francesco Antonio, Bianco Amedeo, Bilotta Serafino, Catania Osvaldo Emanuele, Cuomo Orlando, Grande Daniele, Iozzo Salvatore, Libero Alessandro, Manzo Antonio, Mattia Umberto, Mottola di Amato Maurizio, Perri Luigi, Veraldi Stefano, Viapiana Francesco.

“Alleanza per Catanzaro”: Sergio Aiello, Serafino Brutto, Stefania Caiazza, Deborah Casaburi, Caterina Cefalì, Rossella Celi, Gianfranco Condina, Rosa Cosimo, Daniela Critelli, Raffaele Dornio, Giuseppe Fulginiti detto Fulciniti, Sabrina Garcea, Giulia Claudia Grande, Manuel Laudadio, Maria Antonietta Lomonaco, Francesco Lucia, Rosario Mancuso, Camillo Marchio, Antonio Mirarchi, Sebastiano Parrò, Simone Procopio, Saverio Raffaele, Eugenio Riccio, Rosario Rotundo, Gennaro Santillo, Enza Scalzo, Valerio Scarfone, Katia Scicchitano, Raffaella Sestito, Filippo Tolomeo, Carlo Vavalà, Emanuela Vatrano.

“Progetto Catanzaro”: Ramona Rotundo, Giada Procopio, Antonio Angotti, Luigi Levato, Maria Caterina Pallone, Roberta Gallo, Maurizio Belmonte, Sabrina Adamo, Antonio Puleo, Andrea Badolato, Claudia Agnes Barbaro, Emanuele Ciciarello, Carmelina Greco, Martina Le Fosse, Gianluca Tassone, Antonio Lamanna, Azzurra Critelli, Rita Aloisio, Ippolita De Gaetano, Rossella Trapasso, Rita Durante, Domenico Valentino Rubino, Valeria Fiorillo, Sharon Chiriaco, Pietro Posella, Carmen Rizzuto, Rocco Antonio De Vito, Dominique Renda, Giuseppe Scavo, Erika Grattaroti, Michelina Tromby, Michela Gareri.

“Rinascita”: Tommaso Alberto, Gemma Alfieri, Raffaella Aversa, Maurizio Caligiuri, Roberta Canino, Erika Cantafio, Delfina Clausi, Maria Teresa Colacione, Angelica Cricelli, Cinzia Franconieri, Antonella Garifo, Debora Giordano, Giuseppina Gullà, Domenico detto Mimmo Iaconantonio, Antonio Leone, Giuseppe Longo, Valentina Macrì, Valeria Magro, Cinzia Margiotta, Umberto Marino, Maria Mauro, Antonio Menniti, Giovanni Merante, Giovanni detto Gianni Parisi, Monia Polito, Roberto Ritrovato, Donatella Scalise, Massimiliano Squillace, Antonio Talarico, Luana Tolomeo, Mariano Valeo, Domenico Vuoto.

“Catanzaro Azzurra”: Marco Polimeni, Paola Macrì, Alessandro Pullano, Dario Bolotta, Concetta Carrozza detta Nuccia, Matteo Canino, Alessandra Lobello, Danny Tolomeo, Nicola Dolce, Francesco Passafaro, Agazio Praticò detto Ezio, Claudia Gualtieri, Giulio Elia, Raffaella Severino detta Raffy, Danilo Russo, Maria Santise, Adelina Battista, Francesca Saveria Forte, Maurizio Giordano, Alessandra Crispo, Ilaria Faragò detta Farago, Antonio Garofalo, Loredana Leotta, Paolo Marraffa, Valentina Costa, Alessandra Rizza, Rita Canino, Maria Pisano, Valeria Nisticò, Gaetano Bianco, Maria Pugliesi, Antonella Caroleo.