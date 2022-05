Usa, 18enne spara in un supermercato e fa il live stream della strage

dal mondo

BUFFALO Ci sarebbero almeno otto morti nella sparatoria al supermercato di Buffalo, stato di New York. Lo riporta Nbc citando alcune fonti. Ad aprire il fuoco nel supermercato sarebbe stato un ragazzo di 18 anni armato con un AR-15.

Il ragazzo che ha aperto il fuoco nel supermercato ha effettuato il live stream dell’attacco e postato un manifesto in cui si identifica come un suprematista bianco e antisemita, seguace delle teorie che pensano si vogliano sostituire i bianchi con altre razze. Lo riportano i media americani.