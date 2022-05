Catanzaro, Donato chiede all’ex Forza Nuova di ritirare la candidatura

il caso

CATANZARO Il candidato a sindaco Valerio Donato chiede a Jack Di Maio, ex Forza Nuova, di abbandonare il campo che lo sostiene. Lo fa nel corso dell’incontro pomeridiano con i propri collaboratori, a due giorni dalla presentazione delle liste che avevano fatto cerchiare in rosso quella candidatura. «Le nostre liste – dice Donato in una nota – sono impeccabili, fatte di uomini e donne di ogni estrazione sociale e pronti a impegnarsi per la città. C’è solo un problema di cui sento il dovere di dar conto subito all’opinione pubblica. Ed è un problema etico e politico rappresentato da un candidato di Prima l’Italia, a cui chiedo di fare un passo indietro.

Non perché il candidato in questione non abbia diritto alla candidatura, ma perché i suoi trascorsi con Forza Nuova, che per il sottoscritto e la coalizione che guido costituisce la negazione dei valori fondamentali della democrazia italiana, sono in netta e irredimibile contrapposizione con la mia storia umana, professionale e politica e con quella di tutti gli altri candidati del Progetto Rinascita. Sui postulati cruciali della nostra Carta costituzionale, nessuno di noi ha intenzione di transigere».