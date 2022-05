Regione, la difesa dell’immenso patrimonio boschivo diventa una priorità

l’agenda politica

La Regione Calabria alza i riflettori sulla difesa del suo immenso patrimonio boschivo. In Consiglio regionale partono le audizioni dedicate alla salvaguardia dei boschi e delle foreste calabresi e alla loro tutela dalle infiltrazioni della ‘ndrangheta e dalle incursioni criminali, un rischio sempre presente in Calabria come ha confermato la drammatica emergenza incendi della scorsa estate. E così domani, mercoledì 18 maggio, due commissioni del Consiglio regionale, la sesta “Agricoltura” e la commissione speciale anti-‘ndrangheta, si riuniscono in seduta congiunta per avviare il focus e audire una serie di rappresentanti istituzionali competenti: nell’ordine, il neo dirigente generale reggente del Dipartimento Politiche della montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo della Regione, Domenico Pallaria; il commissario straordinario dell’azienda Calabria Verde Giuseppe Oliva; il neo dg della Protezione civile Regione Calabria, Domenico Costarella; il presidente dell’ente Parco nazionale del Pollino, Domenico Pappaterra; il presidente dell’ente Parco nazionale della Sila, dott. Francesco Curcio; il presidente dell’ente Parco nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano; il commissario straordinario dell’ente Parco regionale delle Serre Alfonso Grillo; il direttore della Riserva naturale regionale Valli Cupe Antonio Falcone. E’ invitato anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, Gianluca Gallo.