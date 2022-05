Cosenza, lavori eseguiti senza permesso. Assolti i sei imputati

la sentenza

COSENZA Il Tribunale di Cosenza ha pronunciato la sentenza di assoluzione nei confronti di Giuseppe Ferraro, Francesco Ferraro e Roberto Ferraro (difesi dagli avvocati Gianpaolo Calabrese, Luana Lucia Barone e Marco Giovanni Caraffa) «per non aver commesso il fatto». I tre erano imputati nel processo insieme ad altre tre persone perché – in concorso tra loro – «avrebbero eseguito dei lavori pur in assenza di permesso di costruire». Inoltre – sempre secondo l’accusa – avrebbero «invaso arbitrariamente», al fine di occuparlo, «un terreno di proprietà della provincia di Cosenza e del Comune di Rose». Tiziano Lupo e Francesco Gencarelli sono stati assolti «perché il fatto non costituisce reato». Assolto dai reati contestati anche Michele Capalbo. (f.b.)