Luigi Nola eletto presidente della sezione agrumicola

Confagricoltura

COSENZA Un importante riconoscimento per il territorio calabrese e per la provincia di Cosenza: Luigi Nola, consigliere di Confagricoltura Cosenza e presidente della sezione Agrumicola di Confagricoltura Calabria, è stato eletto presidente della sezione Agrumicola nazionale di Confagricoltura. L’elezione rappresenta un risultato di grande rilievo, che valorizza il lavoro svolto negli anni sul territorio e conferma il ruolo strategico della Calabria, e in particolare della Sibaritide, nel comparto agrumicolo nazionale.

A nome di Confagricoltura Cosenza, la presidente Maria Grazia Minisci esprime le congratulazioni al neo eletto, formulando i migliori auguri di buon lavoro: L’elezione di Luigi Nola rappresenta motivo di orgoglio per il territorio. Certi che, con competenza e visione, saprà interpretare al meglio le esigenze del comparto agrumicolo, contribuendo a rafforzarne la competitività, il valore ed il posizionamento sui mercati”.

Sulla stessa linea, il presidente di Confagricoltura Calabria, Alberto Statti, componente della Giunta Nazionale di Confagricoltura, ha espresso il proprio apprezzamento e i migliori auguri di buon lavoro: “Si tratta di un riconoscimento significativo per l’intero sistema agricolo calabrese. A Luigi Nola vanno i nostri più sinceri auguri, con l’auspicio che possa rappresentare con autorevolezza e determinazione le istanze delle imprese agrumicole italiane”.

La nuova responsabilità affidata a Luigi Nola si inserisce in una fase particolarmente delicata per il settore, chiamato ad affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla sostenibilità e alla competitività sui mercati internazionali.