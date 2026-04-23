Dal capoluogo all’entroterra, il Crotonese va al voto in sei Comuni

Amministrative 2026

CROTONE Massima attenzione nel Crotonese per il rinnovo delle amministrazioni locali: sono sei i comuni – tra cui il capoluogo di provincia – che andranno al voto, sui 79 comuni della regione chiamati alle urne nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio. Mentre l’eventuale turno di ballottaggio per le città più grandi, con oltre 50mila abitanti, è già fissato per il 7 e 8 giugno.

La partita per Crotone

Crotone resta l’unico comune della provincia con una popolazione superiore ai 50mila abitanti e rappresenta il fulcro dello scontro politico regionale. La sfida si preannuncia accesa con quattro schieramenti. Il sindaco uscente Vincenzo Voce punta alla riconferma sostenuto da una coalizione di centrodestra. Sull’altro fronte si muove il campo largo progressista che ha scelto di puntare sulla figura dell’avvocato Giuseppe Trocino per tentare la conquista del capoluogo. A rendere ancora più accesa la sfida, la discesa in campo di Fabrizio Meo, consigliere comunale di opposizione uscente, e la candidatura di Vito Barresi, che si pone come una “alternativa”.

Le sfide

Oltre al capoluogo di provincia, il focus elettorale si sposta su una rosa di comuni che rappresentano la diversità del territorio crotonese, dalle coste alle aree interne.

Cirò Marina, con i suoi 14.002 abitanti, abbandona il sistema del ballottaggio – essendo sceso sotto la soglia dei 15mila abitanti al Censimento 2021 – per eleggere il sindaco al turno unico. La sfida è tra Maria Grazia Panebianco, attuale assessore alla pubblica istruzione, e Giuseppe Dell’Aquila.

Spostandoci a Cutro, con 9.478 abitanti, si profila una competizione affollata con ben cinque aspiranti sindaci: Pina Bruni, Domenico Voce, Salvatore Frontera, Rino Lerose e Antonio Le Rose si contenderanno la guida del comune con diverse liste civiche e politiche.

A Rocca di Neto, (sindaco uscente Alfonso Dattolo, abitanti 5.343) lo scontro principale si preannuncia tra Giuseppe Corigliano e Salvatore Claudio Cosimo.

Il quadro elettorale si completa con i comuni di Santa Severina, (sindaco uscente Salvatore Giordano e 1.929 abitanti), e Savelli, realtà dell’entroterra e comune crotonese più piccolo al voto con i suoi 1.045 abitanti.

In totale, oltre 91.000 cittadini del crotonese saranno chiamati a ridisegnare il futuro amministrativo del territorio in una tornata che promette di ridefinire tutti gli equilibri locali. (m.r.)

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