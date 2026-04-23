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Meteo, torna il sole: caldo in arrivo ma vento fino al weekend

Qualche pioggia “tardiva” in Calabria

Pubblicato il: 23/04/2026 – 17:49
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Meteo, torna il sole: caldo in arrivo ma vento fino al weekend

Torna il bel tempo quasi ovunque, trainato da un’alta pressione nordafricana. L’Italia che si prepara a sfoggiare sole e cieli azzurri almeno fino a domenica ma, precisa Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la notte assisteremo a un sensibile calo delle temperature, con minime che scenderanno sotto la media del periodo, attestandosi localmente fino a 3-5°C al Centro-Nord. Anche il vento farà la sua parte nelle prossime ore: correnti settentrionali soffieranno da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici del Centro-Sud, mentre qualche ostinato acquazzone si attarderà tra la Bassa Calabria e la Sicilia. Subito dopo, però, il tempo tornerà sereno e limpido ovunque. Da venerdì il sole brillerà incontrastato su tutta la Penisola con massime in sensibile aumento. Se le minime resteranno fresche e sotto le medie stagionali, le massime schizzeranno oltre i 22-23°C. Questo si tradurrà in un’escursione termica diurna estrema, con uno scarto di ben 20°C tra l’alba e il pomeriggio. La Festa della Liberazione sarà in compagnia del “Cammello”, il soprannome con cui in meteorologia viene spesso chiamata l’alta pressione nordafricana. Questa figura barica farà impennare le temperature massime fino a 25-26°C. Ci ritroveremo nuovamente, nel cuore di aprile, con valori fino a 8-9°C superiori alla norma. L’idillio anticiclonico inizierà a sgonfiarsi solo a partire da lunedì, aprendo la porta a correnti nordeuropee che guasteranno il tempo sul finire del mese. Tra il 29 e il 30 aprile è atteso il ritorno della pioggia. Se questa perturbazione si rivelerà veloce come sembra, il Ponte del Primo Maggio potrebbe uscirne indenne. 

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