Sabato pomeriggio Catanzaro darà l’ultimo saluto ad Anna e ai suoi piccoli “angeli”

il dolore della città

CATANZARO Il grande abbraccio di un’intera città. Catanzaro sabato darà l’ultimo saluto ad Anna Democrito e ai due piccoli Nicola e Giuseppe, le vittime della sconvolgente tragedia di ieri: sono infatti stati fissati i funerali, che si terranno il 25 aprile alle ore 17 nella Basilica dell’Immacolata. Domani mattina, e fino alla celebrazione delle esequie, sarà invece allestita la camera ardente in una casa funeraria a poca distanza da via Zanotti Bianco, dove abitava la famiglia. (c. a.)

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