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il dolore della città
Sabato pomeriggio Catanzaro darà l’ultimo saluto ad Anna e ai suoi piccoli “angeli”
Fissati per il 25 aprile i funerali delle vittime della tragedia di ieri. Camera ardente da domani mattina in una casa funeraria
Pubblicato il: 23/04/2026 – 21:09
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CATANZARO Il grande abbraccio di un’intera città. Catanzaro sabato darà l’ultimo saluto ad Anna Democrito e ai due piccoli Nicola e Giuseppe, le vittime della sconvolgente tragedia di ieri: sono infatti stati fissati i funerali, che si terranno il 25 aprile alle ore 17 nella Basilica dell’Immacolata. Domani mattina, e fino alla celebrazione delle esequie, sarà invece allestita la camera ardente in una casa funeraria a poca distanza da via Zanotti Bianco, dove abitava la famiglia. (c. a.)
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