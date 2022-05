Crotone, deteneva 2,4 chili di droga nel garage: arrestato

controlli antidroga

CROTONE Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha tratto in arresto un soggetto crotonese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un soggetto, poi estesa anche al garage che lo stesso aveva in uso, i poliziotti hanno rinvenuto una notevole quantità di sostanza stupefacente.

Proprio all’interno del garage gli operatori hanno trovato, in alcune scatole ed in uno zaino, vari panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish e alcune buste contenenti sostanza erbosa del tipo marjuana.

Tutta la droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro e, dopo essere stata analizzata nel Gabinetto provinciale di Polizia scientifica, si è scoperto che si trattava di 1,2 kg di marjuana e 1,2 kg di hashish.

Inoltre, all’interno del garage, sono stati anche rinvenuti buste con semi di marjuana e altro materiale utile per la coltivazione dello stupefacente.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e, dopo aver notiziato l’Autorità Giudiziaria, posto alla detenzione domiciliare in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Dopo aver patteggiato è stato condannato ad un anno e dieci mesi di reclusione e 6mila euro di multa.